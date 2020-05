Costiera Amalfitana. Il sindaco di Minori: “Tutti i tamponi effettuati mertedì hanno dato esito negativo”.

Il Sindaco di Minori Andrea Reale, delegato alla sanità per la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, informa che tutti i tamponi voluti dalla Regione Campania e effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Meridionale per il virus Covid-19 effettuati martedì 19 per i Comuni di Maiori /Minori/Tramonti e Mercoledì 20 per i Comuni di Atrani/Ravello/Scala e Operatori della Comunità Montana hanno dato esito NEGATIVO. Oggi sono stati effettuati i tamponi al Comune di Praiano e Positano, domani nel Comune di Agerola . Vi informeremo sugli esiti. E’ un risultato incoraggiante, che lascia immaginare una sicura e piena ripresa delle attività, pur con le necessarie e imprescindibili cautele. A questa prima fase del campionamento sono stati sottoposti i soggetti delle categorie maggiormente esposte al contatto col pubblico, come forze dell’ordine, associazioni di volontariato e amministratori pubblici. I test proseguiranno a breve su altri gruppi di persone individuate come potenzialmente a rischio. L’auspicio è che il trend favorevole sia confermato, a riprova che le misure tempestivamente adottate ed il senso di responsabilità dei cittadini hanno prodotto i frutti sperati in termini di sicurezza collettiva.