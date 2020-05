Costiera amalfitana e Salerno, quasi 400 alberghi in rovina: “Stagione compromessa. Crisi anche per il wedding”

L’impero turistico scricchiola a Salerno e non solo. Per tre mesi 390 alberghi – da 31mila posti letto totali – hanno resistito al Covid-19, decidendo di chiudere i battenti. Adesso il fronte della battaglia si è spostato sul piano della burocrazia, come scrive Barbara Cangiano per Il Mattino. Sulla carta, dal 25 potrebbero tornare operativi, ma a oggi le prenotazioni sono un miraggio e dei protocolli per accogliere eventuali ospiti in sicurezza non c’è traccia.

Il nodo centrale è rappresentato dai costi di gestione che nessuno conta di poter coprire con l’incoming. Riccardo Del Plato, titolare del Montestella, ha deciso di fare un test: «Ripartiremo tra giugno e luglio per tre settimane. Sarà una prova dopo la quale valuteremo. Gli alberghi sono come industrie – precisa – Aprire e chiudere è molto peggio che abbassare definitivamente la saracinesca. Mi auguro che almeno il 30 per cento dei colleghi riesca a resistere fino alla primavera 2021. Purtroppo corriamo il rischio di essere mangiati da grandi società che stanno già esplorando il mercato». Tonino Sorgente del Mediterranea non è più ottimista: «La stagione è praticamente compromessa – taglia corto – e tanti non saranno nelle condizioni di riaprire. Il turismo non è una fabbrica e ha bisogno di programmazione, ma purtroppo in Italia non si riesce ad andare oltre la propaganda. Abbiamo perso tutto e non c’è alcuna chiarezza neppure per il dopo». Sorgente, nonostante tutto, è pronto a rimboccarsi le maniche e a provarci da fine giugno: «Ma sono preoccupato per i lavoratori. La disoccupazione sarà alle stelle». Quei dipendenti che negli anni sono diventati la sua famiglia rappresentano un cruccio per Gaetano Schiavo dell’hotel Plaza: «Riapriremo, però con il personale ridotto. Non abbiamo prenotazioni – chiarisce – e non possiamo fare diversamente. Mi auguro che il Governo capisca che è necessario prorogare la Cig, perché la ripresa sarà lentissima». In Cilento Pino Greco, titolare del Meridiana e presidente del Consorzio Albergatori di Paestum che riunisce 48 strutture, presiederà oggi l’ennesima riunione per decidere il da farsi. «In base ai conteggi fatti, riaprire oggi sarebbe troppo oneroso. Ci dispiace per i dipendenti e gli stagionali: se non ci mettono nelle condizioni di poter ripartire, non abbiamo altra scelta». La pandemia ha fatto evaporare il 60 per cento del fatturato, cancellando una media di 6mila eventi. Cerimonie, banchetti, congressi, manifestazioni, su cui la maggior parte delle attività basava il proprio lavoro.

Non va meglio in costiera amalfitana: «Il 90 per cento della clientela è rappresentata da turisti americani, canadesi, australiani e argentini – racconta Salvatore Gagliano del Tritone – Per non parlare dei ricevimenti nuziali: solo da noi sono tredici quelli cancellati, con il conseguente crollo del wedding. Fiorai e fotografi sono sul lastrico, la Divina vive di questo. E con loro taxi, Ncc, piccole aziende dedicate al trasporto nautico privato». Al primo marzo l’albergo di Praiano contava un tasso di occupazione dell’80 per cento. Ora è tutto fermo e «valuteremo se riaprire non appena avremo delle linee guida. Probabilmente lo faremo per i nostri dipendenti, ma di certo non recupereremo nulla». Gagliano chiede concretezza e velocità: «Non si può attendere il 2 giugno per decidere se sbloccare o meno i confini». Ne è convinto Carlo De Felice che insieme al fratello Camillo e al direttore Paolo Valente gestisce la dimora storica Palazzo Suriano di Vietri: «Abbiamo una data per la ripartenza, ma non siamo nelle condizioni di ricevere eventuali prenotazioni che arrivano da fuori regione e questo crea ulteriori problemi. Anche perché – ricorda – è evidente che sarà un’estate anomala. Le persone avranno paura di spostarsi».