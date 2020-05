Costiera amalfitana su Rai News, il sindaco di Praiano Di Martino “Ripartire in sicurezza con regole certe” Al via i tamponi

Costiera amalfitana su Rai News, il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, presidente della conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi ha parlato della necessità di ripartire per il turismo economia del territorio in sicurezza, con l’ausilio di esperti, ma occorrono regole certe che rendano possibili le attività, non protocolli rigidi e responsabilità agli operatori, ma agire sulla sicurezza preventivamente e avere opportunità, gli amministratori devono garantire il rilancio per questo i sindaci della Costiera amalfitana hanno scritto a Conte. Da Ravello Luigi Schiavo Presidente albergatori della provincia di Salerno ha sottolineato le difficoltà di ripartire con emergenza coronavirus Covid-19, che bisogna puntare al momento sulla destagionalizzazione. Un momento di crisi profonda per il territorio, anche per la mancanza di chiare linee che rendano possibile la ripresa. L’attenzione mediatica è forte, praticamente quotidiana, ma le soluzioni pratiche ancora non ci sono e per il 18 chi ricomincia non sa ancora come farlo