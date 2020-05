Costiera Amalfitana, quattro persone in guarigione. Si attendono tamponi di verifica

Notizie positive per la Costiera Amalfitana per quanto riguarda la situazione Covid. L’infermiere di Maiori, dopo il recente tampone positivo, ha effettuato un nuovo test risultato negativo. Situazione analoga anche per il figlio della signora di Tramonti: questi infatti risulta guarito, la madre si trova ancora al Ruggi di Salerno. Ricordiamo che a Tramonti i contagi sono avvenuti nello stesso nucleo familiari: le altre quattro persone sono ancora in quarantena in attesa della guarigione. Tamponi negativi anche per le persone di Furore e Praiano: in quest’ultimo caso si attende il tampone di verifica.