Costiera amalfitana, pronta la task force per ripartire: a Positano c’è Tommasetti della Lega, ex rettore UNISA

I sindaci della Costiera amalfitana sono costantemente all’opera per istituire una task force ed un piano di ripartenza per rilanciare la Divina Costiera. Nel corso della riunione di giovedì, svoltasi in videoconferenza, oltre al dibattito sulla questione stabilimenti balneari e ristorazione, sono stati anche designati gli esperti saranno chiamati a redigere la strategia di rilancio del territorio, che passi attraverso la cultura. Oltre a economisti, esperti in sviluppo turistico, marketing e innovazione, ci saranno anche virologi, oramai indispensabili.

L’idea della task force per la ripresa era stata lanciata dal sindaco di Ravello Salvatore Di Martino il quale ha designato Alfonso Andria, presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, già Europarlamentare, Senatore della Repubblica e Presidente della Provincia di Salerno. Il Comune di Minori, invece, ha designato il professor Mauro Calise, docente di Scienza Politica all’Università di Napoli Federico II e i dottori Giuseppe Cascone, direttore sanitario presso Centro Medicina del Lavoro Vesuvio, e Alessandro Perrella, medico specialista ambulatoriale nella branca di Malattie Infettive. Da Scala invece è stato proposto il noto economista Giulio Sapelli, che due anni fa fu ad un passo dal diventare Presidente del Consiglio, mentre da Positano l’ex rettore dell’Università degli Studi di Salerno Aurelio Tommasetti, responsabile elettorale in Campania per la Lega, partito al quale ha aderito anche il sindaco De Lucia.