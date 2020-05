Finisce ufficialmente il lockdown, ma ci sono ancora tante incertezze e tantissime attività e locali che non hanno ancora aperto. Ieri, durante il nostro appuntamento serale live abbiamo ascoltato il famoso Dj Nello Fiorentino, il quale da oltre quindici anni collabora con la nota discoteca Africana Famous Club di Praiano e che ci ha rivelato, tra le altre cose, come a suo dire è davvero difficile poter pensare di avere un vero e proprio by night in Costiera Amalfitana.

Difatti, si parla della prima volta che viene intervistato un operatore del by night, in particolare un apprezzato dj, in Costiera Amalfitana in questo periodo particolare.

Vi avevamo parlato in anteprima del singolo “Sin Prisa”, in uscita domani 22 maggio, singolo di un team di dj italiani che comprende, appunto, anche il nostro Nello Fiorentino: gli Overmuzik.

“Produco da anni con amici musica e ora ci siamo ritrovati a non poter uscire e abbiamo deciso di raggrupparci e lavorare insieme. Siamo fuori di testa, non ci siamo arresi, abbiamo deciso di spendere energie in questo progetto musicale. Ho 35 anni e faccio questo da quando avevo 19-20 anni. Raramente ho saltato un’estate all’Africana, anche se quest’anno è difficile davvero vedere il locale aperto, ci sono buone possibilità che non apra, è davvero difficile aprire con queste restrizioni. Purtroppo in Costiera Amalfitana non ci sarà la movida di prima”.