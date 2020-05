Costiera Amalfitana, nominato il delegato Abbac: è l’imprenditore Agostino Della Pietra

L’Abbac Costiera Amalfitana ha un suo delegato, si tratta dell’imprenditore turistico Agostino Della Pietra che ha accettato la nomina dell’associazione regionale del settore extralberghiero in Campania. L’imprenditore,assai noto nella Divina ha una conoscenza approfondita del settore turistico e dell’animazione. “E’ quanto mai necessario che siano coinvolti i gestori delle strutture ricettive imprenditoriali e non professionali in tutte le scelte che riguardano la Costiera Amalfitana – dichiara il presidente regionale Agostino Ingenito – Le attività intraprese in questi ultimi mesi e la necessità di trovare sinergie per una possibile ripartenza post covid19 sono fondamentali e la nomina del nostro delegato insieme ai nostri associati e alla struttura organizzativa che abbiamo istituito, potenziano il nostro servizio per i gestori del territorio a cui chiediamo uno sforzo di maggiore raccordo e sinergia”. L’Abbac Costiera Amalfitana ha recentemente interagito con la Conferenza dei sindaci per intraprendere una collaborazione istituzionale a seguito dell’emergenza coronavirus e le conseguenze sulla situazione economica.E’ stata inviata una lettera a seguito della costituzione della task force. “Sono grato all’Abbac per questa nomina, carica di responsabilità ed impegno, gli operatori turistici della Costa d’Amalfi hanno bisogno di certezze e sostegno per ripartire, per una stagione che si preannuncia difficile e con tante incognite, lavoreremo insieme a tutti i gestori per rafforzare e qualificare la nostra offerta ricettiva ma le famiglie hanno bisogno di avere rassicurazioni anche in merito ad un sostegno economico –dichiara il neo delegato Agostino Ingenito – Noi della Costiera siamo abituati a lavorare e a farci da noi, lo testimonia l’energia profusa da sempre dalle nostre famiglie, il turismo è la nostra più importante risorsa economica ma occorre una strategia immediata per affrontare le tante sfide”.