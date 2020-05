Mons. Michele Fusco, vescovo della diocesi di Sulmona-Valva, celebra la festa di San Filippo Neri nella piazza della città di Sulmona per permettere ai fedeli di poter partecipare numerosi, pur nel rispetto delle distanze di sicurezza. L’altare e la statua del Santo intronizzata trasformamo la piazza in una grande chiesa all’aria aperta. Mons. Fusco ha pregato San Filippo Neri affinché interceda per noi e ci doni forza e coraggio per continuare a seguire il nostro Maestro Gesù. Ascoltiamo le parole di Mons. Fusco, carottese di nascita e che per tanti anni ha esercitato il suo ministero sacerdotale a Positano ed in costiera amalfitana.