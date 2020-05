Costiera amalfitana, Minori: Aziende ricettive, si riapre?

Costiera amalfitana, Minori. Tutto quanto viene dibattuto sia nelle tavole rotonde che nei talk-show a livello locale segue una linea corretta che non fa una grinza

La costa risulta, al momento, sana, sicura, sanificata, tranquilla anche perchè non si sono registrati casi eclatanti di contagio, salvo qualche piccola e trascurabile avvisaglia, subito rientrata.

La costa amalfitana è sempre divina.

Per cui si potrebbe concordare una riapertura delle aziende alberghiere ed extralberghiere, dei ristoranti, dei bar e similari.

Fatti i dovuti e necessari controlli la cosa non dovrebbe trovare ostacoli: potrebbe andare.

Ma, c’è un ma!

Si riapre ( a parte il discorso che gli alberghi ed altre aziende ricettive non risultano mai essere state chiusi), ma con quale clientela? Dovremmo attendere il venerdi sera per sperare in arrivi per il weekend (tempo permettendo) di turisti o visitatori o pendolari domenicali di provenienza locale.

E questi ipotetici turisti, dopo un fermo lavorativo per molti di loro di mesi, di quali fondi dispongono che possano consentire un soggiorno, anche se breve, di coppia o di famigliola.

Si riducono i prezzi, si praticano agevolazioni, ma i servizi comunque bisogna assicurarli e costano.

E poi la riduzione dei prezzi non è tanto giustificabile perché potrebbe anche distogliere l’attenzione.