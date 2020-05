Costiera amalfitana, lavoratori stagionali in rovina. Salvatore Gagliano: “Un semplice cavillo”

«Un vero e proprio controsenso», queste le parole di Salvatore Gagliano, ex consigliere regionale ma, soprattutto, direttore e proprietario del Grand hotel Tritone di Praiano. «Un semplice cavillo – spiega – rischia di mettere a rischio la sopravvivenza di tantissimi lavoratori ». Gagliano, perciò, si è fatto portavoce dell’intera categoria e non solo dei suoi dipendenti, è sta portando avanti la battaglia. «Sono in contatto con la direzione generale dell’Inps, proprio per perorare la causa degli stagionali della provincia di Salerno». Eppure, per risolvere il “mistero buffo”, parafrasando Dario Fo, basterebbe un semplice intervento del Governo. «Servirebbe un banale decreto, per regolarizzare la situazione e consentire, senza alcun altro cavillo, l’arrivo del bonus nazionale e regionale. Finora, però, lo Stato sembra aver fatto orecchie da mercante e non aver capito le reali difficoltà di un’intera categoria».

I contratti stagionali. A confermare come gli “stagionali” siano un microcosmo nel mondo del lavoro italiano, è anche la Banca d’Italia. Che nel report “La crisi Covid e il mercato del lavoro: alcune conferme, alcune specificità regionali, alcune ipotesi”, evidenzia come l’incidenza di contratti temporanei stagionali sia «elevata nelle regioni meridionali, soprattutto nel periodo estivo (intorno al 10 per cento in Campania e Sicilia, il 22 per cento in Sardegna)». Nel dossier si legge pure che «se si aggiunge il fatto che nel Mezzogiorno il peso delle attivazioni temporanee complessive supera il 70 per cento in tutte le regioni, mentre al Nord si attesta intorno al 50 per cento, ci sembra ragionevole ritenere che nelle regioni del Mezzogiorno potrebbero manifestarsi significativi cali dell’occupazione, soprattutto nei prossimi mesi, a causa dei mancati rinnovi legati all’emergenza sanitaria in corso ».