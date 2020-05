Costiera amalfitana. Lavoratori stagionali abbandonati, è tragedia “Dobbiamo essere uniti”

Costiera amalfitana. Lavoratori stagionali abbandonati, è tragedia . Tante categorie dimenticate , lo stiamo dicendo su Positanonews da oltre un mese, dagli NCC, a quelli a tempo determinato, che non rientrano nella categoria ATECO per gli stagionali, le guide turistiche. Ieri incontro della categoria con il sindaco di Amalfi Daniele Milano, ma dalla Regione Campania e dal Governo solo annunci, Capri è intervenuta come comune, ma gli altri da Positano a Ravello e Sorrento non hanno fatto ancora alcuna azione ” Bisogna lottare duramente perché è stato toccato il portafoglio di tutti noi lavoratori. Ormai siamo quasi del tutto ridotti alla povertà. Con forza dobbiamo gridare la nostra dignità. Per i nostri figli, le nostre famiglie, protestare e agire! In tanti ci dovete seguire in costiera. Non facciamo come gli indiani, non ci nascondiamo sotto la sabbia! Soprattutto chi ha ricevuto il bonus di marzo delle 600 euro! Bisogna essere uniti nella lotta!” dice Eva Anastasio che amministra il gruppo Lavoratori Stagionali , sembra che si stia allargando anche ad altre categorie, ma poi per il resto dell’anno come faranno ? Su Positanonews TG Da Amalfi, Stanislao Balzamo ci ha parlato del dramma che stanno vivendo i lavoratori a causa del Coronavirus: “La Costiera Amalfitana è ed è sempre stata considerata un’isola felice, ma probabilmente non lo è stata per i lavoratori che si trovano a lavorare per cinque o sei mesi all’anno. E’ arrivata la tragica realtà del Covid-19 e la Costiera si è riscoperta fragile, con la paura di perdere la vita e di perdere il lavoro. Noi non abbiamo numeri specifici che ci possono far fare il conto scientifico con la realtà, ma, quello che possiamo dire è che il lavoro si ridurrà almeno di tre quarti. Queste famiglie vivono senza alcun tipo di sostegno, senza disoccupazione e si tratta di persone che vivono in questo momento senza alcun tipo di salario. Molte persone non hanno più una lira e anche la nostra Costiera rischia di diventare una bomba sociale. Il rischio di esplosione, si deve capire, potrebbe arrivare anche qui. Il Governo assegnasse il bonus di 600 euro a tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato. Altra richiesta da fare alla conferenza dei sindaci: chiedete alla Regione di intervenire in maniera seria. L’ANLS ha programmato per la fine di giugno una mobilitazione a Roma, ovviamente con tutte le precauzioni

