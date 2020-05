Costiera Amalfitana. Intensificati i controlli sulle seconde case: napoletani fermati a Vietri sul Mare. In questa Fase 2, in Costiera Amalfitana sono stati intensificati i controlli sulle seconde case. Come riporta Le Cronache, proprio nel corso di questi controlli gli agenti della Polizia Municipale di Vietri sul Mare hanno individuato alcune persone provenienti di Napoli in un’abitazione, invitate ad allontanarsi dal territorio.