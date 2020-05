Costiera amalfitana, gli sketch di Valentina Scannapieco per raccontare la gastronomia del territorio

Costiera amalfitana. Disegnare in diretta per Slow Food Italia per raccontare le eccellenze alimentari. Si perché, anche in quarantena, è possibile narrare il buon cibo attraverso i live sketch. Al tempo della fase due imposta dall’emergenza Covid-19, Valentina Scannapieco, una giovanissima artista della Divina costiera caratterizzata da un groviglio di capelli rossi, riesce ad arrivare, poeticamente, ai cuori di tutti con le sue magnifiche creazioni. Disegni che accarezzano l’anima. L’energia di Valentina è «contagiosa» più del virus. L’artista, dal suo blog «Occhi Ovunque» realizza, con le sue illustrazioni, un piccolo miracolo: rivela a tutti la vera anima di ogni oggetto. Ecco le sue parole riportate da Lara Adinolfi per il quotidiano “Il Mattino”.

«È stata una bella novità che mi ha portato questa quarantena annota Valentina – è nata l’opportunità e l’ho voluta accogliere». Autrice istintiva, delicata e positiva. Da piccola ha sempre creduto che ogni cosa fosse animata e avesse una storia. Poi dopo la laurea in economia, ha ripreso a disegnare senza più smettere, dando vita ad uno spazio online in cui parla del suo mondo. E soprattutto, ora quell’universo è la sua finestra sul mondo. Da qualche settimana, disegna in diretta Facebook, con i ragazzi di Slow Food Youth Network Italia: durante le battute che i presentatori e ospiti si scambiano, Valentina racchiude in una illustrazione tutto il senso del prezioso talk. «Prima della diretta chiarisce Valentina- volontariamente non mi informo mai dei temi che toccheranno i talk. Voglio vivere il momento e lasciarmi ispirare, in 45 minuti ci sarà un scintilla che accenderà il cuore e farà partire le mani. L’arte, per me, è una corrente e devi lasciarla fare, io sono solo un filtro di ciò che esiste e non riusciamo a vederlo: sono un colino che fa riaffiorare storie». Con intelligenza e gran sensibilità artistica, Valentina riesce a narrare con immagini estremamente delicate, tematiche importanti come lo spreco e la consapevolezza alimentare o ancora la sostenibilità produttiva, che da sempre condivide con i suoi numerosissimi follower anche su Instagram. «Sono ricercatrice di parole giuste e di stelle luminose, ma soprattutto sono portatrice sana di sogni – conclude Valentina – Ne ho tanti, sempre nuovi, alcuni si sono già realizzati. Con il mio volpino curioso che si chiama proprio Occhi Ovunque, cerco di comunicare la bellezza delle piccole cose, del buon cibo a grandi e piccini. Lui, volpino golosone da sempre mi segue con i suoi occhi nella preparazione di ogni ricetta. È il protagonista delle mie illustrazioni, è un cagnolino davvero speciale: non ama abbracci e smancerie, è uno spirito indipendente ma che sa cos’è l’amore».