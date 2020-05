Costiera amalfitana, Croce Rossa e volontari di Cetara in campo per i più piccoli con balli di gruppo

“Enjoy the music”. E’ questo il titolo dell’iniziativa che la Protezione Civile di Cetara ha messo in atto ieri pomeriggio alle ore 16:00 per dire addio al lockdown che ci ha costretti in casa per affrontare questa fase due con la massima cautela.

La sfilata musicale “Cartoon Edition” itinerante ha portato un po’ di allegria e spensieratezza soprattutto nel cuore dei più piccoli, regalandogli un momento di svago da balconi e finestre delle proprie case.

L’evento si è reso possibile grazie alla Croce Rossa Costa d’Amalfi, al Forum dei Giovani di Cetara ed al nucleo della Protezione Civile.