Costiera amalfitana. Class action contro la Cina per il Coronavirus Covid-19. Non solo gli USA e la Germania sono pronti a far guerra, legale, alla Cina, accusata di aver responsabilità sulla Pandemia, ma da Salerno uno studio legale ritiene che i danni possa chiederli anche la Costa d’ Amalfi. Così si rivolgono a Positanonews con una lettera che riceviamo e pubblichiamo

Egr. Sig. Direttore,

come già Vi ho anticipato la notizia telefonicamente, Vi confermo che è in via di preparazione e successiva introduzione a mia cura di una class – action innanzi al Tribunale competente in favore degli OPERATORI TURISTICI della Costiera Amalfitana, perchè vengano risarciti dallo Stato Cinese (non dal POPOLO Cinese) per tutti i danni causati dalla esplosiva diffusione del CORONAVIRUS iniziata nella città di WUHAN, ove un virologo cinese, unitamente ad un gruppo francese, stava compiendo studi sul virus in questione, che poi gli è sfuggito di mano per sbadatezza o negligenza, causando contagi dapprima nella regione e successivamente in tutto il mondo (speriamo che non si trattasse di studi su armi biologiche letali).

La responsabiltà del Governo Cinese è manifestata anche dalla mancata diffusione della notizia a tutti gli organi sanitari mondiali immediatamente, nonchè dalla lentezza con la quale la notizia è stata comunicata oltre i confini e aggravata dai vari tentativi di bloccare i rapporti sulla pandemia o minimizzarne l’entità.

Tale diffusione del morbo ha messo in ginocchio tutte le aziende della Costiera Amalfitana che si occupano di turismo e non solo ma anche gli stessi Comuni ai quali è venuto a mancare l’introito di parcheggi, tassa di soggiorno e tutte le altre entrate che avrebbero messo ogni anno a regolare la normale attività.

Lo Studio sta preparando il tipo di mandato professionale pluripersonale o congiunto che dovrà essere firmato con allegate copie della carta d’identità, codice fiscale, numero di telefono fisso, cellulare, mail e copia di certificato C.C.I.A.A. da parte di ciascun aderente; seguiranno notizie sui costi dell’operazione dato che sarà lasciata a ciascuno di adempiere secondo le proprie possibilità , tenendo presente che il minimo della collaborazione non potrà essere inferiore ad € 50,00.

Le firme potranno essere raccolte c/o l’Ufficio del Segretario Comunale di ciascun Comune e anche c/o la sede del Vs. giornale.

Seguiranno ulteriori istruzioni sia a mezzo stampa che direttamente agli interessati che avranno sottoscritto il mandato.

P.S. ove l’articolo fosse da Voi ritenuto prolisso potrebbe essere da Voi sfoltito secondo la Vs. esperienza.

Ringraziando, porgo cordiali saluti.

Vi prego di contattarmi al numero 089/231335 o al 339/3600753 per darmi notizie circa la pubblicazione di quanto sopra.

Avv. Umberto Spadafora