Costiera Amalfitana. Chiusa anche la spiaggia di Minori, restano aperte solo a Positano ed Amalfi. Sebbene in Campania sia oramai consentito andare al mare, siano essi stabilimenti o spiagge libere, a molti cittadini della Costiera Amalfitana questo non è ancora concesso. Anche il Sindaco Andrea Reale ha chiuso la spiaggia di Minori ma, in questo caso, si tratta di una chiusura dovuta a motivi igienico-sanitari. Questa va ad aggiungersi alle altre chiusure, che lasciano aperte soltanto le spiagge di Amalfi e Positano.