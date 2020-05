Costiera Amalfitana. Il calendario dello screening per emergenza covid-19

E’ in corso di attuazione il “Piano regionale per lo screening di sorveglianza sanitaria COVID-19”, un sistema integrato di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica sul territorio regionale, predisposto dalla Regione per contrastare la diffusione dell’epidemia e consentire una ripresa delle attività economiche e sociali, garantendo la tutela della salute dell’intera popolazione campana.

Partirà a breve l’azione 2 del Piano, consistente nella sorveglianza sanitaria per fasce di popolazione (si ricordi che l’azione 1 riguarda il monitoraggio del personale sanitario, mentre l’azione 3 quello per le attività produttive).

Questa seconda azione realizzerà la sorveglianza sanitaria del territorio attraverso il monitoraggio su scala comunale. Le unità operative, coordinate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e con la diretta collaborazione delle amministrazioni comunali, attueranno il monitoraggio sulle categorie esposte e a rischio. Verrà definita una programmazione dei campionamenti della cittadinanza, sulla base di un ordine di priorità dato dalle seguenti categorie:

1) Personale di pubblica utilità a sostegno dell’emergenza;

2) Associazioni di Volontariato a sostegno dell’emergenza;

3) Operatori ecologici e del trasporto pubblico;

4) Operatori per la vendita e la distribuzione di beni di prima necessità (quali farmacie e parafarmacie, negozi di alimentari e casalinghi, etc.);

5) Altre Aziende.

In Costa d’Amalfi, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci, gli screening verranno effettuati come segue:

Martedì 19 maggio 2020

Palazzo Mezzacapo (comune di Maiori)

tamponi proposti dal Comune di Maiori si effettueranno dalle 9.00 alle 12.30

tamponi proposti dal Comune di Minori si effettueranno dalle 12.30 alle 15.30

tamponi proposti dal Comune di Tramonti si effettueranno dalle 15.30 ad esaurimento

mercoledì 20 maggio 2020

Plesso Scolastico Beato Fra Gerardo Sasso (comune di Scala)

tamponi proposti dal Comune di Atrani si effettueranno dalle 9.00 alle 13.00

tamponi proposti dal Comune di Ravello si effettueranno dalle 9.00 alle 13.00

tamponi proposti dalla Comunità Montana si effettueranno dalle 9.00 alle 13.00

giovedì 21 maggio 2020

Municipio di Amalfi (comune di Amalfi)

tamponi proposti dal Comune di Amalfi si effettueranno dalle 9.00 alle 14.00

tamponi proposti dal Comune di Furore si effettueranno dalle 9.00 alle 14.00

tamponi proposti dal Comune di Conca de Marini si effettueranno dalle 9.00 alle 14.00

venerdì 22 maggio 2020

Polo Ambulatorio via Pasitea (comune di Positano)

tamponi proposti dal Comune di Positano si effettueranno dalle 9.30 alle 12.00

tamponi proposti dal Comune di Praiano si effettueranno dalle 9.30 alle 12.00

sabato 23 maggio 2020

Scuola Elementare di Bomerano (comune di Agerola)

tamponi proposti dal Comune di Agerola si effettueranno dalle 9.30 ad esaurimento

Il delegato alla sanità per la Conferenza dei Sindaci

Andrea Reale