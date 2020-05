Costiera amalfitana, anche Atrani si illumina con il tricolore: la foto virale del vicesindaco Siravo

Costiera amalfitana. Il vicesindaco di Atrani, Michele Siravo, condivide una foto che in pochi attimi ha spopolato sul suo profilo Facebook. Lo scatto ritrae la splendida Atrani, nella sua singolarità delle arcate che affacciano sul mare, illuminate dal tricolore italiano.

Anche gli atranesi, dunque, si uniscono al resto d’Italia in segno di solidarietà nazionale per il difficile momento che sta vivendo tutta la popolazione per arginare la diffusione del Covid-19, fasci di luce tricolori che esprimono la propria vicinanza a tutte le vittime, i malati, coloro che lottano contro un nemico invisibile, anche nel giorno della Festa dei Lavoratori.