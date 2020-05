Costiera Amalfitana. Ad Atrani e Positano fermati dei sub per pesca sportiva. Questa mattina la Capitaneria di Porto è stata costretta ad intervenire ad Atrani nei confronti di due sub che stavano effettuando pesca sportiva. I due si sono giustificati dicendo che le ultime disposizioni della Regione Campania danno la possibilità di effettuare attività motorie e sportive, anche amatoriali, nei confini regionali dalle 6.00 alle 8.30 della mattina.

Intervento molto similiare è avvenuto anche negli scorsi giorni, sempre in Costiera Amalfitana, ma, questa volta, a Positano.