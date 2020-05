Costiera amalfitana. 25 tamponi, la donna di Amalfi ancora positiva dopo 38 giorni. Reale “A giorni partiremo con tamponi mirati”

La Costiera amalfitana registra ancora un caso a Cetara, come ha riferito il sindaco Della Monica questa sera . Sentiamo il sindaco di Minori Andrea Reale, delegato alla sanità per la Costa d’ Amalfi, che sta affrontando la materia con molta trasparenza, in sintonia con tutti i sindaci “Sono stati fatti 25 tamponi, fra questi un nuovo caso a Cetara, legato a un contesto familiare, per il quale si sta già lavorando a ricostruire i contatti ed è stato riconfermato positivo al coronavirus Covid-19 il caso di Amalfi” .

Sappiamo davvero ancora poco su questo virus, sono quasi 40 giorni che i primi contagiati nella Divina, la donna di Tovere, ritornata da una crociera il 9 marzo scorso, e un sanitario di Maiori, per i quali si è accertato il contagio il 31 marzo scorso, sono ancora positivi. Positivi al tampone, ma entrambi in buona salute , per fortuna. Per loro continua, fino alla scomparsa del virus, l’isolamento, cosa che ci auguriamo arrivi al più presto possibile.

Con l’istituto zooprofillatico di Salerno devono partire i tamponi, non test rapidi come ha detto qualcuno , saranno fatti alle categorie sensibili, su base volontaria, Positano, Praiano, Ravello e tutto il territorio sottoporranno a tali tamponi forze dell’ordine e categorie sensibili, come commercianti e operatori di altre attività

“Stiamo valutando insieme come operare – spiega il sindaco Reale -, questo in accordo con le autorità sanitarie con le quali stabilire il modus operandi”

La Costiera amalfitana sta comunque uscendo bene da questa pandemia , Vietri sul mare, ha vissuto i momenti più difficili, con Cava de’ Tirreni, ed è ora a soli tre positivi, gli altri tutti guariti, come il ragazzo di Ravello e l’uomo di Conca dei Marini, venuti dalla Svizzera, la donna di Conca , che era in una struttura sanitaria fuori provincia, e l’infermiera di Cetara. Rimae Tramonti con sei, ma tutti legati allo stesso nucleo familiare, due a Cetara, poi uno per comune a Maiori, Amalfi, Furore e Praiano, tutti gli altri comuni hanno avuto zero contagi.