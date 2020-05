RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Passata l’instabilità ci attendono giorni migliori con arrivo di caldo dall’Africa per metà settimana. Oggi e lunedì giornata soleggiata con residue nubi di passaggio e vento debole da W-NW fresco. Martedì giornata con presenza di nuvole alte per vento da SW, Migliora per mercoledì mattina, nel pomeriggio ancora nubi alte.

Si ringraziano, come al solito, il Prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina dall’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, per aver fornito le previsioni dalla stazione meteorologica più vicina a tutta la Costa di Amalfi e Sorrento.