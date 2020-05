Costa d’Amalfi, viabilità: i sindaci Milano e De Lucia a difesa dell’ordinanza traffico – VIDEO

Prima della revoca del lockdown, in Costa d’Amalfi si è tornati a parlare del piano traffico, con malumori da alcuni paesi come Minori e Maiori. L’ordinanza, entrata in vigore lo scorso 1 aprile, è passata in secondo piano per l’emergenza sanitaria che in questi mesi ha assorbito l’attenzione e tutte le energie, per il contrasto al coronavirus. Baluardi della Zona a Traffico Limitato e le restrizioni sugli autobus, sono i primi cittadini di Positano e Amalfi, Michele De Lucia e Daniele Milano. Quest’ultimo, intervenuto nell’edizione TG Positanonews del 17 maggio, mette in guardia dal riprende percorsi, che hanno aggravato la situazione traffico in passato, sulle strade della Costiera:

“La ZTL è una delle pochissime idee che ha messo tutti d’accordo, ha messo d’accordo i cittadini, i sindaci, la Regione Campania, la Provincia e il Prefetto – ha detto Milano – Insomma su questo si è creato un grande fronte, mi fa piacere che soprattutto dopo la proposta, si sia creata una discussione, mai così capillare e sentita nella comunità della Costiera Amalfitana. E’ chiaro che l’obiettivo strutturale che dobbiamo raggiungere e percorrere senza indugio, ma per quanto riguarda la viabilità, credo che paradossalmente questa situazione di emergenza ci sta dando un’opportunità, quella di ripartire con il piede giusto, per questo non bisogna correre il rischio di commettere errori e ripercorrere percorsi sbagliati”. Dello stesso parere è anche De Lucia, che si è detto disponibile a difendere l’ordinanza, d’accordo con il collega di Amalfi.

L’intervento di Daniele Milano è dal minuto 14:21