Costa d’Amalfi, Sigismondo Nastri ricorda Gigino De Stefano: “Organizziamo una manifestazione pubblica in sua memoria”

Sigismondo Nastri ricorda Luigi De Stefano, storica voce del giornalismo costiero che nel 2013 ci ha lasciati. Il decano dei giornalisti della Costa d’Amalfi, dalla propria bacheca Facebook ha lanciato un appello, affinché De Stefano venga omaggiato con un evento in cui si ricorda una figura storica del nostro territorio.

“Ci pensavo nel lungo dormiveglia di stanotte. A ottobre si compiranno sette anni da quando è venuto a mancare Gigino de Stefano. C’è tempo per organizzare un incontro, una cerimonia, una manifestazione pubblica per ricordarlo. Ed è in questo senso che rivolgo un appello alle istituzioni della Costiera e a coloro che le rappresentano: in particolare a quelle di Amalfi, Maiori, Tramonti. Gigino De Stefano è stato sicuramente un protagonista della “nostra” storia: come amministratore (Comune, Distretto scolastico, Azienda di soggiorno); politico (fu anche dirigente di partito, a livello provinciale); operatore culturale (cito solo l’impegno nell’Ente Regata, all’epoca della sua creazione; il contributo al Premio Tagliafierro a Tramonti; la direzione della Rassegna del Centro di cultura e storia amalfitana; il lavoro alla Comunità Montana); testimone solerte e attento (più di mezzo secolo di giornalismo sul territorio).”