Costa d’Amalfi, screening di massa a lavoratori: i sindaci Reale e Della Monica a Unomattina Rai

La Regione Campania ha messo in atto una campagna di screening di massa sulle categorie di popolazione maggiormente esposte al rischio contagio, come i lavoratori. Unomattina, nella puntata andata in onda oggi alle 7.30 su Rai Uno, con un servizio di Francesco Gasparri, ha raccontato lo svolgimento di queste attività in Costiera Amalfitana.

“Lo screening si propone di fare una fotografia esatta di come il virus è intervenuto in Costa d’Amalfi – spiega il sindaco di Minori, Andrea Reale, che è anche delegato alla Sanità per la Conferenza dei Sindaci – Siamo stati fortunati, il Covid-19 ha solo sfiorato la Costiera Amalfitana”. Nel programma condotto Valentina Bisti e Roberto Poletti, è intervenuto anche il sindaco di Cetara, Roberto Della Monica.

“Tutte le attività commerciali hanno fatto dei tamponi, circa 270 tamponi al gruppo tonniere, perché il 25 maggio inizia la campagna di pesca del tonno rosso: immaginate una barca di quaranta metri con 20 pescatori – spiega Della Monica. Sul tema spiagge il primo cittadino spiega a Francesco Gasparri che “si stanno trovando soluzioni giuste, sempre rispettando la sicurezza sanitaria che è il primo obiettivo che ci poniamo”.

“Posso dire con certezza – conclude il sindaco – che chi viene a Cetara e chi viene in Costiera Amalfitana troverà la sicurezza dal punto di vista sanitario. Sono certo che con la ripartenza avremo un’estate normale”.