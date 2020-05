Costa d’Amalfi. Col pretesto dell’emergenza Covid-19 riaperto il ricorso al TAR contro ordinanza antitraffico. Carlo Cinque “Sarebbe un disastro per il territorio” . Oggi 28 maggio 2020 la follia, mentre si cerca di far riprendendere dal lockdown per il coronavirus Covid-19 la Costa d’ Amalfi, alcuni operatori , invece di pensare di riorganizzarsi per il futuro, e rivedere il modo di porsi verso il turismo, confrontandosi con un mondo nuovo, tornano al passato e invocano il traffico, perchè di fatto è cosi, il traffico, il caos, la massa e la mancanza di sicurezza, che è proprio quello che non ci vorrebbe oggi.

Ecco il post di Carlo Cinque CEO dell’hotel Il San Pietro di Positano



Con il pretesto dell’emergenza Covid-19, è stato riaperto il ricorso al TAR contro l’Ordinanza ANAS n. 340/2019 da parte dei ricorrenti. Fate attenzione perché in gioco ci sono i “diritti indisponibili” degli abitanti della Costiera Amalfitana.

Ebbene si, i ricorrenti, nella frettolosa e affannosa ricerca di un appiglio cui aggrapparsi, hanno pensato bene di cogliere il pretesto del Covid-19 per resuscitare il ricorso che avevano già abbandonato, quando avevano preso consapevolezza di non poterlo vincere in nessun modo. Tuttavia, proprio perché gli interessi personali dei ricorrenti non coincidono affatto con quelli del territorio della Costiera ma sono ad esso completamente contrapposti, non hanno potuto rendersi conto di aver sbagliato cavillo perché, a causa del Covid-19, è proprio vero il contrario di quello che loro sostengono.

RIFLETTIAMO

I turisti del periodo post Covid gratificheranno soltanto quelle località laddove troveranno “sicurezza”, “sanità” e “distanziamento sociale”, ritorneranno in quei posti dove avranno trovato adeguati spazi non solo nelle camere d’albergo ma anche nei luoghi pubblici, lungo le strade pedonali e soprattutto lungo le strade di scorrimento stradale come la nostra SS 163. Ovviamente si aspetteranno di essere accolti con gentilezza, disponibilità buon umore, professionalità, competenza, pace, tranquillità e di trovare luoghi ameni. Tutto questo non è conciliabile con la furia devastatrice del turismo pendolare di massa che non è più, ma non lo era già prima, assolutamente sostenibile dal nostro fragile, piccolo ma prezioso territorio. Il tempo degli assembramenti sia di persone sia di veicoli dovrà definitivamente tramontare e chi si ostinerà a rimanere su quella strada sarà condannato a un rapido e definitivo declino economico, sociale e culturale. Nella malaugurata ipotesi che si ritornasse all’assalto alla diligenza, del periodo pre-Covid-19, il nostro territorio riceverà una sonora bocciatura turistica dalla quale non si risolleverà più. Costruire è faticoso, distruggere è un attimo. Invito tutti a riflettere su questo punto, molto ma molto bene, perché ci stiamo giocando il nostro futuro e quello dei nostri figli. Difendiamo il nostro territorio, difendiamo il nostro lavoro, difendiamo le nostre famiglie, difendiamo la nostra unica strada SS 163 contro chi vuole farla ridiventare il campo di battaglia che era prima, difendiamo la petizione popolare che ha raccolto circa 10.000 firme (circa il 25% degli abitanti della Costiera in valore assoluto e la metà degli abitanti se si considera che bambini, anziani e persone senza accesso a internet non hanno potuto firmarla), difendiamo l’Ordinanza dell’ANAS n. 340/2019, concordata attorno al tavolo tecnico costituito dalla Prefettura di Salerno con la maggioranza del Comuni della Costiera Amalfitana, ben 11 su 13. La maggioranza si è espressa nel senso dell’Ordinanza ANAS n. 340/2019, chi non rispetta il volere democratico della maggioranza si pone, automaticamente, al di fuori della democrazia.

P.S. Sono consapevole che ognuno può e ha il diritto di pensarla a modo suo e quindi ci saranno sicuramente alcuni che concorderanno con quanto sopra descritto e altri che invece la penseranno diversamente, a tutti questi ricordo che viviamo in un paese che si definisce democratico, per cui esorto tutti ad accettare quelle che saranno le decisioni della maggioranza, ovvero del popolo della Costiera Amalfitana a rispettarle, a metterle in atto e a difenderle. Democrazia significa governo del popolo, governo della maggioranza e non la dittatura di una minoranza che non è comunque mai abbandonata a se stessa e gode di tutte le garanzie dovutele.

Nel frattempo, in attesa che la scomparsa del virus Sars-Covid-19 ci consenta di recuperare uno scampolo di stagione turistica, ormai già fortemente compromessa, auguro a tutti di non dover assistere mai più a situazioni di traffico come quelle che tutti ben ricordano