Costa di Amalfi e del Cilento, marittimi da salvare: “Esclusi dal Governo, rischiamo di fallire”

Il rischio è la chiusura per sempre delle attività. “Senza aiuti e senza lavoro non riusciremo a superare la crisi – avvertono Sara e suo padre Felix – sarà un colpo duro per l’intero comparto. Centinaia di famiglie in Campania resteranno senza alcun reddito. Bisogna intervenire subito, senza tentennamenti”.

Dalla Costa d’Amalfi, invece, Salvatore Gambardella, amministratore dei gruppi Travelmar srl, Cooperativa Sant’Andrea e Alicost Spa, nonché presidente dell’Associazione Italiana Armatori Trasporto Pubblico alza la voce. “Ci sentiamo abbandonati dai provvedimenti Cura Italia che il governo italiano ha decretato nei giorni scorsi. Le misure prese finora – sottolinea Gambardella – non tengono minimamente conto del blocco del turismo a livello nazionale e internazionale che rappresenta la principale fonte di reddito delle nostre aziende. La nostra attività è prettamente stagionale, svolgendosi da aprile ad ottobre, e non possiamo aspettare la prossima stagione per riprendere la piena operatività”. E continua. “Noi trasportiamo passeggeri ma rappresentiamo quel valore aggiunto e un ramo del sistema turistico nazionale che non può essere dimenticato o ignorato. Noi – continua – navighiamo per consentire ai turisti di ammirare e di raggiungere via mare i luoghi più suggestivi e incantevoli che il nostro Paese ci ha messo a disposizione e lo facciamo con professionalità, con notevoli sforzi, ma ora abbiamo bisogno di quell’aiuto da parte delle istituzioni senza le quali rischiamo di fallire”. Gambardella, oltre alle misure urgenti che si stanno adottando in questo periodo, chiede anche un piano di rilancio degli investimenti che permetta al settore di superare il periodo di emergenza per affrontare nella maniera più adeguata la prossima stagione.