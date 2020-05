Costa di Amalfi e del Cilento, la beffa del bonus erogato mentre gli stagionali protestano

Il bonus per i lavoratori della spettacolo. Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, il decreto Rilancio Italia ha previsto l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’indennità a tutti coloro che nel 2019 hanno avuto almeno 7 giornate assicurate e un reddito inferiore a 35.000 euro e ha introdotto, oltre alla seconda rata (aprile), anche una terza rata di pari importo (600 euro) per il mese di maggio. Sul piano procedurale il decreto-legge ha stabilito che il diritto alla seconda e terza dell’indennità sia subordinato alla verifica dell’assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un trattamento pensionistico al 19 maggio scorso. Pertanto, l’Istituto è tenuto a processare i controlli anche per le domande pervenute ad aprile e, poi, potrà disporre i relativi pagamenti della seconda e terza rata.

Gli stagionali. Continuano a restare fuori da ogni tipo d’indennità, invece, gli stagionali. Le stragrande maggioranza della domande, infatti, è stata respinta: «La sua domanda – è stata la risposta arrivata – non può essere accolta perché lei non risulta essere un lavoratore stagionale nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali». La speranza di rientrare tra i beneficiari era stata alimentata dal nuovo decreto del Governo, che ha esteso il bonus a nuove categorie di lavoratori, con contratti di prestazione occasionale, intermittente o stagionale. Dal beneficio, tuttavia, è escluso chi ha un contratto a tempo determinato. Proprio questo cavillo ha impedito alla maggior parte degli stagionali di ottenere i 600 euro. Perché i loro contratti sono sì a tempo determinato ma legati comunque alla stagionalità. Un ciclo lavorativo che si ripete ogni anno ma non nel 2020, per via della pandemia. Così gli stagionali non solo non hanno potuto riprendere, ma finora sono stati anche dimenticati dal Governo. Al danno, dunque, anche la beffa, per un “popolo” silenzioso, che ha atteso con fiducia ma che adesso è stanco e arrabbiato. Sui gruppi social in molti gridano alla protesta, magari anche con azioni clamorose. Per ora , tuttavia, si sta preferendo praticare la via “legale” e, perciò sono in fase di lavorazione i ricorsi da presentare all’Inps. Ma, se la situazione non dovesse migliorare e non venissero accolte le richieste, sarà difficile contenere la rabbia di una categoria che si sente abbandonata a se stessa.