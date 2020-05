Cosenza. Barista si incatena dopo la chiusura per il ricorso al Tar perso dalla Regione Calabria “Si muore più di fame che di covid” “Protesto perché al momento in Calabria si muore più di fame che di coronavirus”. Sono le parole di Giovanna Mirabelli, proprietaria di un bar su corso Mazzini a Cosenza, che questa mattina si è incatenata davanti la propria attività per protestare contro la sentenza con cui il Tar della Calabria ha annullato l’ordinanza del presidente della Regione.

La situazione economica peggiora ogni giorni di più