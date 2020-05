Coronavirus. Scendono sempre più le persone ricoverate . Secondo quanto riporta la Repubblica, in base al bollettino giornaliero della Protezione Civile, il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 232.664.

In terapia intensiva si trovano oggi 450 persone, 25 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 6.680 persone, 414 meno di ieri. In isolamento domiciliare 36.561 persone (-2045 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 111 persone (ieri le vittime erano state 98), arrivando a un totale di decessi 33.340.

I guariti raggiungono quota 155.633, per un aumento in 24 ore di 2.789 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.240 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 2484 unità (ieri erano stati 1811) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 416 (ieri 516).

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 69342 test (ieri 72135). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 166,7 tamponi fatti, lo 0,6%. È il dato più basso da inizio epidemia.

Le 981 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (+0), 236 ricoverati con sintomi (+0), 738 in isolamento domiciliare (-5). I morti totali sono 411 (+0), i guariti 3405 (+15).