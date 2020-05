Coronavirus a Salerno, con la quarantena aumenano le separazioni e diminuiscono le nascite Effetto Covid-19 anche sulle coppie: la convivenza forzata invece di determinare un boom delle nascite ha fatto a pezzi matrimoni e convivenze. Registrata – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – un’impennata delle richieste di separazioni. «Dieci depositate solo in un mese», ha assicurato l’avvocato Viviana Caponigro. Questa la spiegazione: «Il lockdown ha modificato la routine familiare amplificando i problemi e facendo venire tutti i nodi al pettine. I dissapori riaffiorano, le incomprensioni si moltiplicano e la conseguenza è che decine di coppie già in bilico sono precipitate». La diminuizione delle nascite anche per il futuro incerto che fa paura.