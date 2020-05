Coronavirus. Napoli protesta: ambulanti con bara di cartone. Protesta a Napoli dei venditori ambulanti dei mercati. Manifestano – mantenendo le distanze di sicurezza – davanti a un ingresso laterale della Regione. In circa 200 gridano “dignità, dignità” e sollecitano l’erogazione di sussidi stabili o soluzioni occupazionali. In alternativa l’apertura dei mercati.

Nel pomeriggio il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato della Fase 2: “Ci siamo entrati seguendo il ‘modello Campania’: vale a dire essere efficaci nella sicurezza. Vogliamo fare per l’economia quello che abbiamo fatto per la sanità per cui siamo stati un modello nazionale”.

