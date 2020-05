Coronavirus. In Italia 300 i nuovi positivi, calano ancora i ricoverati. Secondo quanto scrive la Repubblica, in terapia intensiva si trovano oggi 541 persone, 12 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 8.185 persone, 428 meno di ieri. In isolamento domiciliare 46.574 persone (-854 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 92 persone (ieri le vittime erano state 50), arrivando a un totale di decessi 32.877.

I guariti raggiungono quota 141.981, per un aumento in 24 ore di 1502 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1639 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1294 unità (ieri erano stati 1158) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 300 (ieri 531).

Oggi sono stati fatti 35241 tamponi (ieri 55824). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 117,5 tamponi fatti, il 0,9%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,9%.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25215 in Lombardia, 7496 in Piemonte, 4359 in Emilia Romagna, 2578 in Veneto, 1636 in Toscana, 1556 in Liguria, 3554 nel Lazio, 1662 nelle Marche, 1213 in Campania, 1678 in Puglia, 517 nella provincia di Trento, 1433 in Sicilia, 386 in Friuli Venezia Giulia, 1046 in Abruzzo, 184 nella provincia di Bolzano, 46 in Umbria, 231 in Sardegna, 33 in Valle d’Aosta, 264 in Calabria, 177 in Molise, 36 in Basilicata.