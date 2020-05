Coronavirus indebolito, ma non abbassiamo la guardia

La buona notizia, degli ultimi giorni è che sia in Italia sia in Campania sono diminuiti i decessi: mai così pochi dopo il 9 marzo in Italia e zero in Campania. In calo netto anche i malati in terapia intensiva e continuano a svuotarsi gli ospedali. Non altrettanto bene va per i contagi: l’indice R0 di infettività (capacità di un contagiato di infettare altri) oscilla a livello nazionale tra 0,7 e 08 mentre in Campania i 16 nuovi contagi di sabato, il numero più alto dall’8 maggio, portano l’indice R0 a 0,95. Ecco che scrive Ettore Mautone su Il Mattino di Napoli Tracciamo il punto della situazione con Alessandro Perrella, infettivologo del Cardarelli, specialista in aerobiologia, consulente dell’Unità di crisi regionale.

Il presidente De Luca ha ragione a voler essere cauto?

«È necessario tenere alta la guardia. I segnali positivi che arrivano devono fare i conti con cofattori che non sappiamo come evolveranno da qui al prossimo autunno. I risultati che raccogliamo oggi sono il frutto dei sacrifici e del rigore con cui abbiamo affrontato una situazione».

Cosa si registra dalla riapertura del 4 maggio?

«L’indice dei contagi resta alto ma fino a quando non supera il valore 1 è sotto controllo. Cerchiamo attivamente il Coronavirus con i tamponi ed è inevitabile trovare piccoli focolai».

Il virus sembra si sia spento: i nuovi positivi sono tutti asintomatici?

«Direi poco sintomatici ed è una conseguenza evolutiva naturale, un equilibrio che si è creato tra parassita e ospite dopo il salto di specie».

Una sorta di evoluzione naturale darwiniana?

«Sì appunto, un virus come Covid in solo 24 ore produce almeno 15 generazioni, in due mesi migliaia. Organismi complessi impiegherebbero decine di migliaia di anni per evolvere allo stesso modo».

Quindi questo nuovo equilibrio sottende a un diverso assetto anche genetico?

«Non possiamo ancora provarlo ma è molto probabile. Lo scopo di un virus, organizzato attorno alla sola cosa che sa fare, cioè replicarsi, non è uccidere il suo ospite ma parassitarlo. Il virus si è adeguato al nostro sistema immunitario che a propria volta sta imparando a conoscerlo meglio».

Come fa l’uomo ad adattarsi così in fretta?

«Tutti coloro che avevano un sistema immunitario disregolato, troppo effervescente contro il virus, sono purtroppo andati incontro al decesso. Ora, in questa fase, devono fare attenzione quelli che hanno una situazione di salute compromessa, un sistema immunitario non perfetto e una salute minata da altre malattie. Anche un’infezione meno grave può determinare una prognosi infausta».

Un po’ quello che accade nell’influenza dunque?

«Anche con le polmoniti da Micoplasma e con lo Pneumococco tanto per dire ma in quei casi abbiamo un vaccino o antibiotici adeguati».

Come evolverà la situazione epidemiologica?

«Il Covid-19 in una prima fase, dopo il salto di specie, si è dato alla pazza gioia trovando un nuovo ospite pensando solo al beneficio di diffondersi e replicarsi generando un impatto catastrofico. Ora la selezione non riguarda più il virus ma noi umani. Chi ha malattie, debolezze e fragilità deve stare più attento. La mascherina anche quando non sarà più obbligatorio sarà bene indossarla non tanto all’aria aperta ma in luoghi chiusi e affollati».

La situazione resterà stabile?

«Col venir meno del distanziamento non è escluso che il virus possa nuovamente mutare. Non usare precauzioni è come lanciare la monetina».

Che ruolo ha avuto il distanziamento sociale?

«Abbiamo evitato che Covid si diffondesse troppo, lo abbiamo costretto ad adeguarsi a più difficoltà per sopravvivere.

Conta sapere come curarlo?

«Sappiamo che non è il virus a determinare il danno polmonare ma l’interazione col sistema immunitario. Ora agiamo in questa ottica».

Se facessimo circolare tutti liberamente cosa accadrebbe?

«Che il virus potrebbe tornare a sollecitare risposte immunitarie sempre più violente. La Lombardia, che sta finalmente migliorando, continua ad avere mortalità probabilmente per l’eccessiva vicinanza mentre il Veneto è andato meglio grazie al distanziamento».

Dal punto di vista economico e della socialità quale sarà il nostro futuro?

«Il virus sta già imponendo un’inversione del modello di sviluppo umano: al posto della globalizzazione vincerà la localizzazione e chi sarà capace di dare nuova importanze alle misure di igiene, prevenzione, profilassi».

L’inquinamento ambientale dunque sarà il nuovo fronte su cui incidere?

«Certo, l’essere umano ha giocato troppo con l’ambiente da tutti i punti di vista. E l’Oms già lancia l’allarme per le prossime possibili pandemie. Alcuni paesi stanno già cambiando il modo di approcciare la produzione e lo smaltimento dei rifiuti. Alla lunga produrre in maniera sostenibile è un vantaggio per l’impresa e la collettività se consideriamo quanto ci costa un default come quello del Covid. Io preferirei guadagnare o far guadagnare di meno anziché fronteggiare una nuova pandemia».