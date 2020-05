Coronavirus. In Italia calano ancora vittime e ricoverati. Secondo quanto riportato da La Repubblica i base al bollettino giornaliero della Protezione Civile, il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 233.019.

In terapia intensiva si trovano oggi 435 persone, 15 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 6.387 persone, 293 meno di ieri. In isolamento domiciliare 35.253 persone (-1308 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 75 persone (ieri le vittime erano state 111), arrivando a un totale di decessi 33.415.

I guariti raggiungono quota 157.507, per un aumento in 24 ore di 1874 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.789 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1.616 unità (ieri erano stati 2.484) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 355 (ieri 416).

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 54.118 test (ieri 69342). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 152,4 tamponi fatti, il 0,7%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,7%.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20996 in Lombardia, 5161 in Piemonte, 3163 in Emilia Romagna, 1500 in Veneto, 1111 in Toscana, 669 in Liguria, 2983 nel Lazio, 1338 nelle Marche, 980 in Campania, 1177 in Puglia, 304 nella provincia di Trento, 986 in Sicilia, 278 in Friuli Venezia Giulia, 753 in Abruzzo, 127 nella provincia di Bolzano, 31 in Umbria, 185 in Sardegna, 15 in Valle d’Aosta, 144 in Calabria, 145 in Molise, 29 in Basilicata.