Coronavirus. Il diario della quarantena di Valeria Civale: “Duro colpo sociologico ed economico per le donne”.

La pandemia da Covid 19 ha mietuto diverse vittime e se il virus ha colpito in numero maggiore il genere maschile analizzando gli aspetti sociologici ed economici ha colpito più duramente probabilmente le donne.

Il genere femminile ha anche in condizioni normali il compito di accudire bambini ed anziani, rinunciando spesso anche a possibilità lavorative avendo difficoltà a conciliare lavoro e famiglia. Gli aiuti e il sostegno sono spesso negati essendo carenti nel nostro paese gli asili nidi.

Troppe donne non lavorano fuori casa nel nostro paese e l’economia anche per questo non cresce. Per ogni posto di lavoro di una donna è stato calcolato se ne creano altri due e questo spiega perché l’economia non cresce . La task force della protezione civile creata per questa emergenza sanitaria è composta purtroppo però solo da uomini e questo è significativo forse di una cultura “maschilista” imperante nel nostro paese che danneggia tutti . Le donne

infatti dove sono presenti che siano aziende, parlamento e in genere nel mondo del lavoro o della politica apportano un valore aggiunto .

Il ministro Elena Bonetti ha promosso, in seguito a questa pandemia, non a caso un comitato per le pari opportunità per il dopo emergenza sanitaria composto da sole donne presieduto da Suor Alessandra Smerilli salesiana ed economista.

La consigliera dello Stato del Vaticano sottolinea come siano le persone di genere femminile a rischiare in misura maggiore di perdere il posto di lavoro data l’emergenza economica scaturita inevitabilmente dal blockdown imposto dal rischio di contagio dal virus Covid- 19.

Siamo stati costretti all’isolamento fisico dagli affetti e a rivedere le scene della epidemia di spagnola di cento anni. Suor Alessandra ribadisce, in questo quadro a tinte fosche, la necessità di cominciare dalle competenze e dallo sguardo delle donne che sono una risorsa per la ripresa. Purtroppo però ricorda la religiosa solo il 49% del genere femminile lavora e inoltre il 72% dei lavoratori che dopo il fatidico 4 maggio riprenderanno le loro attività sono uomini . Inutile dire che le donne sono abili nel comunicare e più flessibili per natura.

È ancora presto per una analisi globale definitiva di questa pandemia: morti, contagiati, guariti, tamponi eseguiti ma c’è un fil de rouge che accomuna i paesi colpiti dal Covid- 19. Questa situazione è stata gestita meglio nei paesi dove alla guida ci sono le donne.

Facile trarre queste conclusioni perché sono diciassette i paesi in cui la leadership è femminile .

Analizzando nel dettaglio si scopre che la Germania di Angela Merkel già il dieci aprile aveva fatto più test di qualsiasi altro paese del mondo rispetto alla popolazione : 15.730 tamponi ogni milione di abitanti ( e i morti in quella data erano 28 ogni milione di residenti contro i 105 del Regno Unito , i 167 della Francia e i 311 dell’Italia).

La Repubblica di Taiwan guidata dalla presidente Tsai Ing – wen al 19 aprile aveva solo 420 contagiati e appena sei morti su quasi 24 milioni di persone nonostante fosse vicina alla Cina e i rapporti molto stretti col paese da dove tutto è cominciato.

Ma anche la Nuova Zelanda con a premier Jacind Ardern ci offre dei dati incoraggianti e sempre al diciannove aprile contava 1.431 infetti e 12 morti su 4 milioni e 800 mila abitanti. Una delle massime esperte mondiali di leader e gestione delle differenze di genere Avivah Wittenberg – Cox è convinta che questi elementi positivi riscontrati in queste nazioni non siano casuali.

In un suo articolo su Forbes analizza i provvedimenti anti pandemia di sette paesi e li rivela vincenti per diversi elementi in comune : verità, capacità decisionale, tecnologia ed amore.

Mentre Boris Johnson e Donald Trump negavano la pericolosità del virus la Merkel ha parlato già l’undici maggio con franchezza ai Tedeschi. Del resto l’epidemia di spagnola ci ha insegnato che occorre dire la verità per instaurare secondo lo storico americano M. Barry l’essenziale rapporto di fiducia tra cittadini e politici .

Le donne sono più credibili spiega su Forbes Thomas Chamorro Premuzic, tra i massimi esperti di psicologia delle organizzazioni , docente alla Columbia University. E all’University College London. Quando si tratta di comportamenti legati alla salute ci sono significative differenze di genere . Le donne si dimostrano più coscienziose .

La leader di Taiwan si è mostrata decisa a imporre i controlli degli aerei provenienti da Wuhan , ha successivamente limitato i voli da Cina , Kong Kong e Macao e aumentato la produzione di dispositivi di sicurezza tanto da poter esportare milioni di mascherine. Evitando elemento non trascurabile il lockdown. La Neozelanda non si è mostrata da meno con a capo la premier Jacinda Ardern chiudendo i confini già il diciotto marzo ed il ventitrè bloccando tutte le attività per quattro settimane.

In Islanda la leader Katrin Jakobsdottir quando ancora si discuteva nel resto del mondo su chi fare i test per verificare il contagio li ha disposti a tutta la popolazione.

Il risultato di questa scelta sono 1.800 infetti e nove morti su 360 mila abitanti e i risultati dello screening solo al vaglio della comunità scientifica.

In Finlandia infine Sanna Marin ha decretato lo stato d’emergenza nonostante i pochi casi e reclutato 1.500 influencer per la comunicazione.

Al successo nella lotta ad un epidemia concorrono diversi fattori: differenze geografiche, scelte politiche, cultura, disponibilità di risorse ma un dato certo è che l’atteggiamento maschile stoico , di invincibilità degli uomini non è un elemento positivo come l’empatia e le capacità comunicative del genere femminile.