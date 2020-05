Coronavirus. De Luca in diretta: “In Campania vorremmo ripartire già dal 25 maggio con B&b ed alberghi”.

Nella diretta di questo pomeriggio, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tenuto, come ogni settimana, il punto sulla situazione Coronavirus, sulla Fase 2 e sui provvedimenti che si stanno prendendo.

Si è fatto il punto anche sul piano delle riaperture.

“Per quanto riguarda le attività che sono ripartite il 18 maggio, sono ripartite quasi tutte. Abbiamo riaperto ieri ristoranti e pizzerie senza limiti di orario ma ovviamente con le norme che vanno rispettate. Ci siamo anche preoccupati di creare un piccolo video per spiegare col cucchiaino quello che è necessario fare per il distanziamento. Credo che prenderemo nei prossimi giorni altre decisioni che riguardano le piscine e le palestre, Bed & Breakfast. Vorremmo ripartire già dal 25 maggio con Bed & Breakfast, gli alberghi, le attività termali, per l’apertura degli zoo. Apriremo per le attività da diporto e per la possibilità di andare in barca per i residenti campani. Daremo anche questa possibilità per le isole. Autorizzeremo anche gli stabilimenti balneari, credo già da questa settimana. Teniamo bloccata la movida, chiusura dei baretti alle 23”.