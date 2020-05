Coronavirus. De Luca in diretta: “Campania Divina è lo slogan per il turismo, cominciamo da Ravello”. Nella diretta di questo pomeriggio per fare il punto della situazione sui contagi, sulla Fase 2 e le misure che si stanno attuando per la ripartenza, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato ancora una volta di Ravello e dell’evento che si terrà per celebrare l’arrivo di Wagner:

“Faremo una campagna di promozione turistica. Si celebra l’anniversario dell’arrivo a Ravello di Wagner. Stiamo producendo un video promozionale. Ci sarà Alessandro Preziosi che leggerà un testo di Wagner. Avremo uno spettacolo di Eleonora Abbagnato, avremo un grande soprano e qualche brano lirico. Cercheremo di produrre un video da proporre anche alle emittenti televisive della Germania. Vogliamo utilizzare il brand Campania Sicura per promuovere il turismo in Campania, per spiegare che chi viene in questa terra viene in una terra benedetta da Dio. Campania Divina è slogan per quanto riguarda il turismo campano. Cominciamo da Ravello questa campagna per la ripartenza turistica”.