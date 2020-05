Coronavirus, i dati della Protezione Civile. Per la prima volta il numero giornaliero dei contagiati in Italia scende sotto i 1.000

I dati diffusi oggi dalla Protezione Civile sulla situazione del Coronavirus in Italia registrano per la prima volta dall’inizio dell’emergenza un numero giornaliero di contagiati inferiore ai 1.000.

Sono – 1.518 nuovi casi contro i – 3.199 di ieri. I contagiati al lordo di guariti e deceduti sono 802 contro i 1.083 di ieri. I deceduti sono 165 a fronte dei 194 di ieri. La percentuale di tamponi positivi si attesta all’1,6%.

L’invito rimane quello di non abbassare la guardia in questo momento così delicato e decisivo per il nostro futuro.