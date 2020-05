Coronavirus Covid-19. Tutti negativi i tamponi effettuati al Comune di Sanza per lo screening di massa. Cav. N. H. don Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo). Sono tutti negativi i 336 tamponi effettuati su altrettanti cittadini di Sanza nei giorni scorsi dall’équipe dell’Istituto Zooprofilattico di Portici e dai sanitari dell’Asl Salerno. Lo ha annunciato il sindaco Vittorio Esposito.

“Un’ottima notizia, tiriamo un sospiro di sollievo – afferma – . Ora però è il momento della responsabilità. Rispetto rigoroso delle norme di contenimento e massima attenzione. Grazie a tutti

per la collaborazione e per il grande lavoro svolto dalla Protezione Civile”.

A sottoporsi al tampone le persone maggiormente esposte al contagio compreso Vincenzo De Lisa col Servizio Civile, dalle forze di polizia ai volontari della Protezione Civile, dai funzionari e dipendenti di uffici pubblici agli operatori sanitari, esercenti di generi alimentari e farmacisti, gli operatori ecologici e tutti coloro che per lavoro non sono stati oggetto del blocco relativo all’emergenza Coronavirus Covid -19 disposto dal Governo.

Le persone si sono recate in auto in Piazza Aviere Ciorciari e in modalità “drive-in”, dunque senza scendere dalla vettura, hanno effettuato i tamponi uno alla volta.

ALCUNE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19 – CAV. N. H. DON ATTILIO DE LISA AL RISPETTO CONDIZIONI PREVENZIONE

1) LAVATI SPESSO LE MANICON ACQUA E SAPONE O USA UN GEL A BASE ALCOLICA;

2) EVITA CONTATTI RAVVICINATI MANTENENDO LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO;

3)NON TOCCARTI OCCHI,NASO E BOCCA CON LE MANI;

4) EVITA LUOGHI AFFOLLATI;

5) EVITA LE STRETTA DI MANO E GLI ABBRACCI FINO A QUANDO QUESTA EMERGENZA SARA’ FINITA;

6) COPRI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO STARNUTISCI O TOSSISCI, ALTRIMENTI USA LA PIEGA DEL GOMITO;

7) SE HAI SINTOMI SIMILI ALL’INFLUENZA RESTA A CASA, NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI.