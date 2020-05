Coronavirus. Campania, piano monitoraggio rientri fuori Regione: dispositivi di controllo e protezione alle Asl

COVID-19, PIANO MONITORAGGIO RIENTRI FUORI REGIONE: DISPOSITIVI DI CONTROLLO E PROTEZIONE ALLE ASL

OBBLIGHI PER I VIAGGIATORI

CORONAVIRUS: stato fornito nella giornata di oggi il materiale per supportare le 7 Aziende Sanitarie della Campania e la Protezione Civile nelle misure di controllo che verranno messe in campo dal 4 m aggio presso i caselli autostradali, le stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Alle singole Asl sono stati forniti:

– 10.000 test rapidi

– 1.000 mascherine chirurgiche (da fornire alla utenza che arriva in Campania laddove sprovvista o ne avesse necessità).

In aggiunta alle forniture già previste:

– 70 rilevatori di temperatura a distanza (termometri termoscanner)

– altre 5.OOO mascherine FFP2

– 2.000 tute in Tnt,

– 2.000 tute rischio biologico

– 500 visiere di protezione

– 200.000 guanti monouso.

Ricordiamo, inoltre, che l’ordinanza n. 41 del’1/5/2020 dispone (dal 4 al 10 maggio) in caso di rientro da fuori regione, i seguenti obblighi:

– comunicare l’arrivo ad Asl, Comune di appartenenza e proprio medico o pediatra*

– restare in isolamento fiduciario per 14 giorni*

– autocertificare il luogo dove sarà osservato l’isolamento domiciliare*

– rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza*

– in caso di sintomi farne comunicazione ad asl e proprio medico o pediatra.

*Fatto salvo che l’arrivo sia motivato (attraverso autocertificazione) da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute.

Ecco i numeri e gli indirizzi mail delle Aziende Sanitarie della Campania cui comunicare l’arrivo in Campania per i cittadini provenienti da altre regioni, al netto delle autocertificazioni:

ASL Napoli 1 Centro (dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it)

ASL Napoli 2 Nord

(dichiarazioneviaggiatore@aslnapoli2nord.it)

ASL Napoli 3 Sud

(dippr@aslnapoli3sud.it – tel. 0818490682)

ASL Salerno

(dp.sep@aslsalerno.it – tel. 089693060)

ASL Avellino

(sep@aslavellino.it)

ASL Caserta

(iotornoacasa@aslcaserta.it – tel. 0823350959)

ASL Benevento

(dp.sep@aslbenevento1.it oppure dp.sep@pec.aslbenevento.it).