Coronavirus. Campania, il dottor Ascierto spiega la terapia a base di Tocilizumab.

CORONAVIRUS: il Dott. Paolo Antonio Ascierto, Oncologo e ricercatore italiano, ci spiega e come e perché la terapia a base di Tocilizumab funziona. Un protocollo sperimentale attivato in tempi record grazie allo sforzo congiunto del Pascale e dell’Ospedale Monaldi-Cotugno. Superato il primo step dell’Agenzia Italiana del Farmaco, oggi abbiamo un’arma in più contro il COVID-19.

Grazie a questa esperienza, si sono gettate le basi anche per la sperimentazione, che partirà in autunno, di un vaccino. Avremo i risultati entro giugno dell’anno prossimo.

Davvero una grande prova di efficienza e di eccellenza della sanità campana.

Nel frattempo, ricordiamo: la battaglia contro il COVID-19 non è ancora vinta. L’arma più efficace resta sempre la prevenzione. Poche, ma efficaci, le regole da seguire: uso della mascherina, lavare spesso la mani e distanziamento sociale.