Coronavirus, Campania. De Luca: “Non ho firmato l’intesa con il Governo”. Lo ha detto il presidente della Regione nella trasmissione tv con Lucia Annunziata. “Serviva il parere del ministero della Salute, non si può scaricare sulle Regioni. E domani da noi ristoranti e pub non aprono”.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ospite in tv della trasmissione di Lucia Annunziata “In mezz’ora in più”, prende le distanze dal governo precisando di non aver firmato l’accordo Stato-Regioni “perché sulle linee generali della sanità serve il parere del ministero della Salute, le responsabilità delle norme di sicurezza non possono essere scaricate sulle Regioni”. É la decisione governativa che De Luca attende per poter emettere la sua ordinanza con la quale accogliere le misure nuove, pure concordate con le Regioni, e che dovrebbero entrare in vigore domani.

Quanto poi alla riapertura delle frontiere il 3 giugno, De Luca ha commentato: “Non so che significa ‘liberare tutti’, io ragionerò il 2 giugno sera vedendo la situazione epidemiologica reale”. Il presidente ha poi lodato la “straordinaria efficienza” della Campania, che durante l’emergenza ha – sostiene – anticipato decisioni del governo.

De Luca ricorda poi che “c’è un clima di confusione: dovremo aprire domattina, ma noi non apriamo né i ristoranti, né i pub, né altro per serietà. Abbiamo deciso di avere una interlocuzione con le categorie economiche per prepararli alla sanificazione e a procurarsi pannelli di divisione per agevolare l’apertura di piccoli ristoranti”.

Fonte La Repubblica