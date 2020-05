Coronavirus in Campania, confermato obbligo mascherine, ristoranti aperti e Letino zona rossa

Coronavirus in Campania: l’ordinanza firmata ieri sera del presidente della Regione Vincenzo De Luca, oltre a fissare gli orari per la riapertura di bar e ristoranti, fino alle ore 23,dispone il prolungamento fino al 27 maggio della «zona rossa» nel Comune di Letino (Caserta) e conferma l’obbligo di indossare la mascherina nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, compresi gli uffici pubblici e privati, e in ogni caso in presenza di persone estranee al proprio nucleo familiare convivente.