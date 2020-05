Coronavirus. Il bollettino della Protezione Civile: oggi aumentati i decessi . Secondo quanto riportato dalla Repubblica, i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile sulla situazione Coronavirus in Italia riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 716 persone, 33 in meno rispetto a ieri. Sono ancora ricoverate 9991 persone, 216 meno di ieri, mentre in isolamento domiciliare si trovano 54422, quindi 1175 in meno rispetto alla giornata di ieri.

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 162 persone (ieri le vittime erano state 99), arrivando a un totale di decessi 32169. I guariti raggiungono quota 129401, per un aumento in 24 ore di 2075 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2150 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1424 unità (ieri erano stati 1798) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 813 (ieri 451). Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 63158 tamponi (ieri 36406).

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 226699.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27291 in Lombardia, 9635 in Piemonte, 5330 in Emilia Romagna, 3754 in Veneto, 2323 in Toscana, 2264 in Liguria, 3786 nel Lazio, 2128 nelle Marche, 1518 in Campania, 1941 in Puglia, 204 nella provincia di Trento, 1524 in Sicilia, 600 in Friuli Venezia Giulia, 1389 in Abruzzo, 308 nella provincia di Bolzano, 66 in Umbria, 341 in Sardegna, 49 in Valle d’Aosta, 382 in Calabria, 212 in Molise, 84 in Basilicata.