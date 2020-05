Corbara, si spegne l’imprenditore Giovanni Nasta

Addio a Giovanni Nasta. Il grande imprenditore, nativo di Corbara ma residente in Veneto, è venuto a mancare nella giornata di ieri. Si tratta di un personaggio di spicco, che è riuscito, grazie alla sua azienda 100% italiana, a raggiungere ed affermarsi nel mercato estero: la ditta, attiva nel mondo audio, si occupa di produzione di sorgenti digitali, amplificatori integrati e diffusori.

Questo il messaggio di cordoglio del sindaco di Corbara: “Il Sindaco Pietro Pentangelo unitamente all’Amministrazione comunale e la Comunità, è profondamente addolorato per la dipartita di Giovanni Nasta, corbarese di origine e nostro concittadino onorario e venuto a mancare in queste ore. Imprenditore stimato e conosciuto a livello internazionale, pur residente in Veneto non aveva mai fatto mancare il suo contatto e amore per il suo territorio di origine. Uomo operoso, dedito con passione al suo lavoro e creatività che oggi ricordiamo con una preghiera e il cordoglio che esprimiamo alla sua famiglia”.

Foto di Renato Franceschin.