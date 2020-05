Corbara, disabili e Oss nella casa vacanza. Il sindaco Pentangelo: “Chiusura e isolamento”

Come riportato da Alessandro Mosca per il quotidiano “La Città di Salerno”, tutto è partito da un controllo dei vigili urbani, i quali hanno chiuso lo stabile per l’assenza di autorizzazioni ed hanno potuto constatare che la struttura “è adibita a ricovero per persone diversamente abili, prevalentemente con problemi psichici e mentali. I ricoverati, 21 in totale identificati, sono assistiti da 2 figure professionali con qualifica di Oss2″. Gli individui al suo interno, ora, sono stati messi in quarantena su disposizione del sindaco Pentangelo per effettuare il tampone.

Le ordinanze del primo cittadino sono state impugnate dai gestori che, però, si sono visti respingere dal Tar di Salerno le loro istanze, validando le decisioni prese da Pentangelo in uno dei pochi centri dell’Agro Nocerino “immuni” dal virus. Il Tar Salerno, infatti, ha rilevato che allo stato «non si ravvisa alcun irreparabile pregiudizio ai danni della struttura ricorrente» tale da legittimare l’annullamento delle ordinanze chiesto alla società. In ogni caso, i giudici hanno ordinato al Comune di inviare entro 15 giorni una dettagliata relazione sull’accaduto e sui successivi sviluppi della situazione della struttura in vista della trattazione collegiale in programma a inizio giugno.