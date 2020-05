Da un giro conoscitivo della situazione spiagge, si evince un paradosso contraddizione, dovuto all’interpretazione del decreto,sia da parte degli operatori che dalla gente, tale e tanto da ingenerare situazioni a dir poco infelici.

Alla Marinella di Sant’Agnello, quasi tutti pronto, ma non c’è nessuno a prendere il sole o a mare a nuotare. In cambio , però, un piccolo traffico di barche. Il video è delle 16.30.

A Positano, ne ristoranti ne bagnini hanno dato un minimo accenno di approntamento. Sulla Spiaggia tante persone anche stranieri, ma con alle spalle nessun servizio.

Alla Praia di Praiano, i ristoranti affollati. Ad Atrani , spiaggia completamente deserta. Come Anche a Minori. Ad Amalfi non si muove una foglia, nei giorni scorsi , un po di movimentazione per la sistemazione dei pontili galleggiati, poi niente più.