“Contagion” stasera il film che ha anticipato il Coronavirus Covid-19 ha scioccato gli italiani, dai popcorn alla realtà Su Canale 5 “Contagion” il film di Steven Soderbergh che, alla luce della situazione attuale, sembra proprio prevedere l’epidemia di coronavirus. La pellicola, uscita nel 2011 e sceneggiata da Scott Z. Burns con la consulenza degli studiosi dell’americano Centers for Disease Control, racconta infatti una spaventosa pandemia che colpisce l’intero pianeta.

Si tratta del virus MEV-1 che in nemmeno 130 giorni contagia più di 70 milioni di abitanti della Terra e ha tante analogie con l’attuale Covid-19: uguale origine (Cina), stessi sintomi (emicrania, febbre alta e tosse), medesimi tentativi di contenerlo (lockdown, ricerca spasmodica di mascherine e guanti), assalti ai supermercati e la rabbia popolare tramutata in saccheggio. Oltre ovviamente, a una crisi economica. Il tutto interpretato da un cast d’eccezione: Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Marion Cotillard. Sconvolgente è dir poco. Chi se lo è visto all’epoca, era in una comoda sala con i popcorn, ora si trova chiuso in casa in quarantena, e fuori la porta il virus in agguato… Speriamo che finisca presto..