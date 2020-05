Costiera amalfitana . Richiesta sensata, condivisibile quella avanzata dalla conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi riuniti oggi in video conferenza per affrontare la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus Covid-19 . Un’azione che ha già portato in essere il Comune di Vietri sul mare con 200 tamponi, risultati tutti negativi, quindi si prevede dalla settimana prossima la richiesta alla Asl di Salerno di intervenire. Tutti d’accordo da Cetara a Ravello, Amalfi, Praiano e Positano “Si tratta di monitorare quanti sono a rischio di contagio, da covid 19, o almeno le categorie esposte e sensibili – ha detto il sindaco di Positano Michele De Lucia intervistato questa sera a Positanonews TG con il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balduccelli, che ci ha informato che analoga iniziativa sta partendo dalla costa di Sorrento -. E così dalla Polizia Municipale ai commercianti, ai volontari e a quanti operano per i servizi essenziali è opportuno che il concetto di sicurezza sia attuato in pratica.”

Un passaggio necessario, in vista della possibile aperture di altre attività del settore ricettivo-turistico nella Divina. Se ne parla. Ma va risolto il nodo dei protocolli di sicurezza. A patto che non ci si complichi la vita con adempimenti burocratici, che ha un costo anche in termini di tempo.” Attendiamo cosa deciderà il Governo nazionale e la Regione Campania – spiega il sindaco Michele De Lucia , e con lui d’accordo anche il collega Balduccelli -. Non è stato dato ancora l’ok per l’inizio ai lavori per gli stabilimenti balneari e altre attività per mancanza di regole chiare e certe . Aspettiamo direttive per riaprire in sicurezza, al momento mi risulta forse le Marche. Le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19 iniziano a dare i primi frutti ma non bisogna pensare di aver già vinto la battaglia. Il coronavirus non è stato sconfitto, è in agguato e, se non si continuano a rispettare le regole di comportamento fin qui attuate, c’è il rischio di vanificare i sacrifici finora effettuati. Bisogna tener duro ancora per un po’, prima di poter immaginare l’inizio di una graduale ripresa delle attività economiche.

La cosiddetta fase 2 non può essere avviata senza che siano state prese le misure necessarie per evitare una nuova impennata dei contagi. Per questo motivo abbiamo chiesto come sindaci della Costiera di estendere le attività di prevenzione già previste, attraverso l’esecuzione di tamponi laringo-faringei alle categorie più esposte al contagio. Oltre agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, ai farmacisti sarebbe indispensabile effettuare screening diagnostici anche al personale addetto alle vendite, alla Polizia Locale, ai volontari impegnati sul territorio nelle attività di supporto alla popolazione ed al personale comunale addetto ai servizi essenziali. Si tratta di verifiche auspicabili in attesa della definizione di altri interventi su campioni di popolazione più numerosi, ma intanto aspettiamo regole certe e chiare”.