Conferenza Conte oggi 13 maggio 2020 con Gualtieri, Speranza e Terranova: diretta tv e streaming

Grande attesa per l’incontro in programma stasera al quale, con buona probabilità, parteciperà anche il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Non appena arriverà l’ufficialità della conferenza stampa di Conte di oggi, 13 maggio, la redazione del quotidiano online riporterà il link per seguire in live streaming l’incontro. Per chi desidera seguire la conferenza stampa in televisione sarà possibile collegarsi su Rai 1 (qualora l’incontro si terrà durante il Tg1) o, in alternativa, sui canali all news come SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24.